Full TV propose des formations gratuites pour les jeunes

La web TV, Full TV, est de retour après quelques mois de pause. Le média carolo est retour avec de nouveaux objectifs et des formations gratuites pour les jeunes.

Full TV, ce média carolo créé il y a 14 ans pour mettre en avant les initiatives positives de la métropole, a été relancé cette semaine avec de nouveaux objectifs. En plus du contenu pour la web TV, les stagiaires pourront concevoir des vidéos pour les réseaux sociaux. Des jeunes peuvent venir s'exercer gratuitement au micro face-caméra ou au montage, comme l'explique Nicolas Dieudonné, coordinateur de Full TV: "On va aussi leur apprendre, la diffusion justement sur les différentes plateformes, les réseaux sociaux, tout en passant par les techniques à adopter face à une caméra".

Le but du média est de devenir le "Konbini" made in Charleroi. La particularité principale est de mettre en avant beaucoup plus le côté formation au sein de Full TV. "Je filme, on crée des contenus puis je fais le montage, ensuite on publie sur les réseaux sociaux", nous raconte Sarah Mouvet, stagiaire chez Full TV. Yanis Khachachi, un autre stagiaire, nous fait part de son ressenti : "J'avais vraiment aucune formation et c'est pour ça que j'ai bien aimé le stage, parce qu'ils m'ont appris vraiment de tout." Full TV met en avant les projets positifs de Charleroi et souhaite dénicher des talents carolos.