Fusillade à Montignies-sur-Sambre: un tireur cagoulé a ouvert le feu sur deux frères, l'un d'eux est décédé

Un homme a perdu la vie lundi soir à la suite d'une scène de tirs devant son domicile à Montignies-sur-Sambre (Charleroi), a indiqué mardi le parquet de Charleroi. Son frère est parvenu à se réfugier dans une habitation. Le tireur est toujours en fuite.



Les faits se sont déroulés lundi soir, peu avant 22h00, devant le domicile d'un des deux frères rue 't Serclaes de Tilly à Montignies-sur-Sambre. Un tireur encagoulé a attendu devant le domicile pour faire feu une première fois sur la victime âgée de 47 ans. Le frère de cette dernière a également été poursuivi dans la rue par le suspect, qui a fait feu à plusieurs reprises sans parvenir à atteindre sa cible.

"Il était passé 21 heures, moi j’entends trois déflagrations, je pensais que c’étaient des pétards, des petits jeunes qui s’amusaient avec des pétards. J’ai appris, avec la police qui a débarqué, ils m’ont questionné, j’ai demandé ce qui s’était passé. Ils m’ont dit qu’il y avait eu un meurtre", raconte un riverain à RTL INFO, sur place.

"Le frère de la première victime est parvenu à se réfugier au domicile d'un des riverains", a précisé Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.

Le tireur a ensuite pris la fuite. "Il est toujours inconnu et recherché". La victime est décédée des suites de ses blessures. Une autopsie aura lieu ce mercredi. Le dossier a été mis à l'instruction pour assassinat et tentative d'assassinat. Toutes les pistes sont actuellement explorées par le parquet. "On se demande pourquoi la victime était ciblée. Et si son frère l'était également ou s'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment".

Pour les habitants de la rue, c’est l’incompréhension. "C’est vraiment triste, parce que bon, normalement, c’est un quartier calme, tout à fait tranquille", dit un riverain. "C’est un quartier très calme, où il fait bon vivre, avec pas mal de personnes âgées, et voir ça, c’est assez choquant et perturbant, surtout que des enfants ont tout vu et tout entendu", dit un autre.



© Fabian Vanhove





