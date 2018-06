Gerpinnes: des grands-parents et leur petite-fille parviennent à s'extraire de leur maison en feu (photos)

Un incendie s'est déclaré dans le garage d'une habitation de Joncret (Gerpinnes), ce mardi matin, indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un enfant et ses grands-parents ont pu évacuer par leurs propres moyens. La fillette et son grand-père ont été légèrement intoxiqués.

Le feu s'est déclaré à 06h29 dans un attenant à une maison de la rue Trieu Gilson, précisent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Le couple de grands-parents et leur petite-fille dormaient à l'étage. Le grand-père a déclaré avoir eu la gorge qui piquait fortement et c'est la raison pour laquelle il s'est réveillé. Il a alors constaté que de la fumée pénétrait dans la chambre et qu'il était impossible de descendre au rez-de-chaussée, entièrement envahi par la fumée.



La grand-mère a pu évacuer vers le jardin en passant par une fenêtre. Le grand-père, lui, est passé par l'avant de l'habitation. Leur petite-fille de 10 ans, elle, a utilisé le fil de clôture du voisin pour s'extraire de l'habitation.



Les pompiers sont arrivés sur place et ont rapidement circonscrit le brasier d'origine accidentelle, mais la maison est totalement détruite.



Intoxiqués, le grand-père et sa petite-fille ont été transportés à l'hôpital Vésale de Montigny-le-Tilleul.









Photos de Fabian Van Hove