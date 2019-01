Gilets jaunes dans le Hainaut: le rassemblement de plus de 5 personnes interdit aux postes-frontières

Le gouverneur de la province du Hainaut, Tommy Leclercq, a pris jeudi un arrêté de police pour interdire les rassemblements de plus de cinq personnes à hauteur des postes-frontières, indique-t-il dans un communiqué. Cette interdiction, qui entre en application à 20h00 jeudi, a été décidée "vu le non-apaisement des rassemblements à différents postes-frontières".



Cet arrêté de police vise les rassemblements de plus de cinq personnes à hauteur des postes-frontières, parkings compris. Il entre en application à 20h00 jeudi et vaudra jusqu'au 1er février minuit.Les mesures d'interdiction sont instaurées pour maintenir l'ordre public, souligne le communiqué. "Il fait suite à une évaluation de la situation en concertation avec la police fédérale vu le non-apaisement des rassemblements à différents postes-frontières et vu les risques augmentés d'accidents routiers lors de barrages bloquants", est-il expliqué.Cette interdiction ne vise pas les automobilistes qui font halte sur les aires autoroutières transfrontalières dans le Hainaut.