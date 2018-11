Gilets jaunes: des dizaines de manifestants immobilisent un camion avec des barres de métal sur le ring de Charleroi

Des manifestations de "gilets jaunes" persistent en divers endroits dans la province de Hainaut vendredi à l'aube, bien que le dispositif entourant le site pétrolier Total était pour sa part levé à Feluy et les axes autoroutiers rendus accessibles. Durant la nuit, c'est surtout sur le ring de Charleroi que des problèmes se sont posés, plusieurs manifestants bloquant un camion, ce qui a généré de sérieux embarras de circulation.

Retour au calme à Feluy. La E19 est rouverte dans les deux sens. La présence policière renforcée a dissuadé les casseurs. Il n'y a pas eu d’incidents la nuit dernière à cet endroit. Trois personnes ont juste été arrêtées administrativement. Elles étaient en repérage et avaient des cagoules dans leur voiture.

En revanche, la police est intervenue sur le ring de Charleroi, bloqué par des gilets jaunes en début de nuit. Plusieurs dizaines d'individus ont bloqué un camion, comme on a pu l'apercevoir sur des images vidéos. Cela a provoqué des embarras de circulation dans la zone. Police et pompiers ont dû intervenir pour dégager la chaussée.







D’autres barrages filtrants ont été installés : dans le zoning de Ghislenghien, à hauteur du magasin Dreamland à Jemappes ou encore autour du rond-point du Marsupilami. Selon plusieurs témoins, le site du Cora de La Louvière est également bloqué, ainsi que l'entrée du centre commercial "Les Grands Prés" à Mons.

Vers 05h00, le site inforoutes.be indiquait que des manifestations de "gilets jaunes" étaient encore constatées sur la N6 au poste-frontière entre Bois-Bourdon (BE) et Bettignies (FR), avec des barrages filtrants dans les deux sens. De tels dispositifs étaient aussi en vigueur sur la N57 à Lessines-Ghislenghien, N54 à Erquelines et N50 à Hautrage.

D’autres actions devant des magasins et des centres commerciaux sont possibles aujourd’hui, en raison du Black Friday.

Le Premier ministre Charles Michel répondra aux questions de Martin Buxant sur Bel RTL à 7h50.