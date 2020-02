Gilly: accident impressionnant impliquant un camion

Un accident s'est produit ce lundi soir vers 19h15 à Gilly, à l'entrée de la route de la Basse-Sambre. Un camion quittait le petit zoning de Gilly et allait rejoindre la route de la Basse-Sambre. Le flux de véhicules pourrait l'avoir empêché de se rabattre et le poids-lourd est venu percuter un ilot en béton, un poteau et des barrières, selon notre correspondant local. D'après lui, le réservoir et un train de roue du camion ont été arrachés.

Les pompiers et les services d'Ores sont intervenus sur place. La chaussée est bloquée et des déviations ont été mises en place. Quant au chauffeur, il n'a pas été blessé.

© Fabian Vanhove