Gilly: l'auteur d'un car-jacking percute violemment une camionnette, une femme enceinte blessée

Un accident de la circulation est survenu en début d'après-midi, à Gilly. Une voiture qui venait d'être volée a percuté violemment une camionnette. A son bord, deux passagers dont une femme enceinte. Cette dernière serait grièvement blessée.

Car-jacking

Il est environ 12h15 quand un homme entend un bruit étrange en conduisant son véhicule au lieu-dit "Soleilmont". Quand il ouvre sa portière, un homme bondit et l'extirpe de sa voiture pour le car-jacker. Le voleur s'enfuit au volant de la voiture à vive allure. Mais 500 mètres plus loin, il percute frontalement une camionnette, chaussée de Fleurs. A son bord, un couple.

Les pompiers sont intervenus sur place pour désincarcérer la femme du couple et le voleur de leur voiture. Les jours de l'auteur du car-jacking sont en danger. La femme enceinte est grièvement blessée. Son compagnon l'est plus légèrement. Tous ont été emmenés en milieu hospitalier.

Viviane et Francis, des riverains, ont expliqué ce qu’ils ont vu et entendu, au micro d’Aurélie Henneton et Gaëtan Zanchetta. Viviane a notamment raconté qu'elle "avait entendu un énorme bruit", alors qu'elle se trouvait chez elle au moment des faits.