Gilly: l'auteur d'un car-jacking percute violemment une camionnette, une femme enceinte blessée

Un accident de la circulation est survenu en début d'après-midi, à Gilly. Une voiture qui venait d'être volée a percuté violemment une camionnette. A son bord, deux passagers dont une femme enceinte. Cette dernière serait grièvement blessée.

Car-jacking

Il est environ 12h15 quand un homme entend un bruit étrange en conduisant son véhicule au lieu-dit "Soleilmont". Quand il ouvre sa portière, un homme bondit et l'extirpe de sa voiture pour le car-jacker. Le voleur s'enfuit au volant de la voiture à vive allure. Mais 500 mètres plus loin, il percute frontalement une camionnette, chaussée de Fleurs. A son bord, un couple.

Les pompiers sont intervenus sur place pour désincarcérer la femme du couple et le voleur de leur voiture. Les jours de l'auteur du car-jacking sont en danger. La femme enceinte est grièvement blessée. Son compagnon l'est plus légèrement. Tous ont été emmenés en milieu hospitalier.