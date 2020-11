Google va implanter un cinquième datacenter à Saint-Ghislain alors que le 4ème n'est pas encore ouvert

Le géant américain Google va implanter un cinquième datacenter sur le site de Saint-Ghislain en province de Hainaut, rapporte mardi L'Echo. Avec des travaux imminents, cet ajout portera le total des investissements de Google en Belgique à plus de 2 milliards d'euros.

Les besoins en capacité de stockage sont énormes pour Google qui a développé et commercialisé de façon intensive son offre cloud, ces dernières années. Si bien qu'un cinquième datacenter devrait être construit à Saint-Ghislain, selon les informations de L'Echo qui assure que les plans, l'implantation et tous les détails techniques sont validés. Les travaux vont débuter dans les prochaines semaines et devraient s'achever courant 2022.

Le quatrième datacenter annoncé en juin 2019 devrait lui être opérationnel dans les prochaines semaines.

Le premier datacenter européen de Google avait ouvert ses portes en 2009 à Saint-Ghislain.

Le site s'avère très favorable à l'implantation de ces hangars remplis de serveurs grâce au canal tout proche. Celui-ci a permis à Google d'y ouvrir le premier datacenter au monde qui utilise un système de refroidissement par évaporation.

COVID 19 Belgique: où en est l'épidémie ce mardi 24 novembre?