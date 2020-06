Gosselies: des parents ont fait la file toute la nuit pour des cours d'immersion en maternelle

Des parents font la file devant l'institut Saint-Joseph à Gosselies depuis dimanche à 13 heures. La raison: inscrire leurs enfants dans deux classes d'apprentissage de l'anglais en immersion accessible aux tout-petits, dès la 3ème maternelle. Les parents se sont équipés de tonnelles mais le temps est long et il a plu, cette nuit. Notre journaliste Sébastien De Bock a interrogé Sophie. "Je suis deuxième dans la file, je suis là depuis 15 heures l'après-midi. Je crois qu'on vient de donner la dernière place il y a quelques minutes. On doit être arrivé au 48ème. On a tout eu, les tonnelles, la visite de la police, on ne s'est pas ennuyés", raconte-t-elle en riant. Elle reprend ensuite pour expliquer cette file insolite en cette fin de juin: "C'est la première fois que ça arrive parce qu'ils ont accepté deux classes de maternelle au lieu de trois donc les places sont plus limitées que les autres années", dit-elle. N'est-ce pas un peu excessif ? "Sacrifier quelques heures d'une vie pour un bon apprentissage, ça vaut la peine, on fait tout pour ses enfants."