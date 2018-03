Gosselies: une voiture incendiée au cocktail Molotov en plein devant les clients d'un fast-food (photos)

Vendredi soir vers 22h, deux personnes ont été surprise en train de fouiller ou de tenter de voler une voiture, stationnée rue de la Pépinière à Gosselies, sur le parking de la société Carglass. Deux témoins qui mangeaient au fast-food Quick situé juste en face les ont repéré et ont appelé la police. Les deux voleurs présumés auraient alors pris peur et se sont enfuis, mais l'un des deux a fait marche arrière et a lancé un cocktail Molotov dans l'habitacle de la voiture.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont arrivés rapidement pour éteindre les flammes. Un véhicule stationné à proximité a également été endommagé. La police de Charleroi a ouvert une enquête.



Les photos sont signées Fabian Van Hove.