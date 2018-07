Gozée: 9 enfants et 2 adultes échappent à un incendie… peut-être causé par des bougies utilisées pendant une panne de courant (photos)

Un important incendie a dévasté une maison de la Cité Verte à Gozée (Thuin), rue de la Taille Labe, cette nuit.

Suite à une panne de courant dans la soirée, les occupants de la maison, 2 adultes et 9 enfants, ont allumé des bougies. Il semblerait que ce soit l'une d'elles, située dans une chambre d'enfant, qui soit tombée et ait embrasé le bâtiment. Il était environ 1h du matin lorsque les pompiers de Thuin sont arrivés sur place, aidés des pompiers de Marcinelle en renfort.



Toute la maison est détruite. Les secours ont pris en charge les victimes qui ont été transportées en milieu hospitalier à l'aide d'un minibus. Un des adolescents a été brûlé au bras. La famille a été prise en charge par les services sociaux et relogés.



Les flammes s'étant communiquées à la toiture de la maison voisine, tout l'étage de celle-ci est également détruit.





Photos de Fabian Van Hove