Grande inquiétude chez les habitants de Montigny-le-Tilleul: un pyromane soupçonné d'avoir incendié de nombreuses voitures

Un pyromane sévit depuis plusieurs mois à Montigny-le-Tilleul. L'individu a déjà incendié 19 voitures. Il a même dernièrement tenté de bouter le feu à une habitation.

Les traces de combustion sont visibles à différents endroits d’une habitation à Montigny-le-Tilleul (près de Charleroi), que nos journalistes ont pu filmer. Le pyromane a tenté en vain d’y bouter le feu.

Il franchit dans le même temps une étape dans la gravité des faits. Depuis le mois de mars, il est soupçonné d’avoir causé 19 incendies de voiture.

"Tout est mis en place pour que tout s’arrête au plus vite. Ce n’est pas facile de trouver un ou des personnes qui mettent le feu à 3-4h du matin, même s’il y a des patrouilles qui tournent", a déclaré Marie-Hélène Knoops, la bourgmestre de Montigny-le-Tilleul.

Inévitablement, cette série de faits inquiète les habitants de cette commune, connue pour sa tranquillité et sa qualité de vie.

Fabrice et Rudy ont assisté la semaine dernière à l’incendie d’un garage et de la voiture qu’il contenait. "On est toujours un peu inquiet, mais que peut-on faire ? On se réveille la nuit et on voit les flammes", confie un habitant de Montigny-le-Tilleul.





Ne pas céder à la psychose

Malgré l’inquiétude, les autorités communales demandent de ne pas céder à la psychose.

"On entend que certaines personnes veulent faire des groupes pour surveiller, mais il ne faut pas que ça tourne en milice privée. La police met des choses en place et des actions supplémentaires", indique Marie-Hélène Knoops.

D’après nos informations, les derniers faits ont permis de resserrer le cadre de l’enquête, mais le pyromane est toujours recherché.