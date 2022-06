Grande opération de nettoyage à Fleurus: 10 km de voiries sont traitées

La Ville de Fleurus, le SPW Mobilité et Infrastructures et la SOFICO (société de financement complémentaire des infrastructures) mènent cette semaine une vaste opération de nettoyage sur les chaussées de Gilly et de Charleroi.



Certains chemins de remembrement longeant l’autoroute E42, ainsi que toutes ses sorties et accès situés sur le territoire de Fleurus sont également nettoyés. En tout, c'est près de 10 km de voiries qui sont traitées.