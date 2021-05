Un grave accident s'est produit au croisement de la nationale 40 et de la rue du couvent, à Barbençon dans le Hainaut. Une voiture et une camionnette sont entrées en collision. L'accident a fait trois blessés. Ces trois personnes ont dû être désincarcérés par les pompiers de Baumont et ont emmenées dans différents centres hospitaliers.

La nationale 4 a été fermée à cet endroit.