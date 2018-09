Grave accident à Gerpinnes dimanche soir: "Il y a des voitures détruites à la sortie d'une zone 30"

Deux voitures sont entrées en collision dimanche soir à Gerpinnes. De nombreux témoins nous signalent les faits.

"Gros accident à Gerpinnes. Il y a deux deux voitures détruites en ligne droite à la sortie d'une zone 30", nous signale un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Les faits ont eu lieu dimanche soir vers 20h dans la rue des Flashes à Gerpinnes.



"Une VW a effectué une sortie de route, pour percuter une habitation et trois véhicules. Le conducteur, blessé, a été pris en charge par les secours et transféré vers Notre-Dame", précise La Nouvelle Gazette.

Plus d'informations dans quelques minutes...



Images de Fabian Vanhove