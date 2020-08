Grave accident à Leuze-en-Hainaut: trois blessés, dont une femme grièvement touchée

Un accident de la route impliquant deux voitures s'est produit mardi après-midi à Leuze-en-Hainaut. Un des véhicules a dû être désincarcéré. On déplore trois blessés, dont une femme grièvement touchée.



L'accident s'est produit vers 15h15 le long de la chaussée de Tournai à Pipaix, dans l'entité de Leuze-en-Hainaut où deux voitures sont entrées en collision pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer. Venant de Leuze, Ath et Péruwelz, un SMUR, deux ambulances, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Dans un des véhicules, il y avait deux blessés légers. Dans la seconde voiture, la conductrice était coincée par les tôles et a dû être désincarcérée. Grièvement blessée, cette dame a été admise au service des urgences du Centre hospitalier Epicura à Ath. A l'arrière de cette voiture, un enfant en bas âge était assis dans un siège. L'enfant n'a pas été blessé mais fortement choqué. Il a été transféré au Centre Union du CHWapi de Tournai", expliquait vers 18h00 le lieutenant Eric André qui a dirigé l'intervention. Les faits ont été constatés par la police de la zone de Leuze-Beloeil.