Grave accident à Luttre: une petite fille est restée coincée sous la voiture

Un voiture a percuté un arbre et versé sur le flanc, jeudi matin, à Luttre (Pont-à-Celles). L'enfant qui se trouvait à bord a été partiellement éjecté et s'est retrouvé coincé sous le véhicule. Sérieusement blessées, la jeune victime et la conductrice ont été transportées en milieu hospitalier.



L'accident est survenu sur la rue de Ronquières à Luttre, vers 08h30, indiquent les services de secours. Pour une raison indéterminée, l'automobiliste a dévié de sa trajectoire et mordu l'accotement.

Déstabilisé, le véhicule est parti en embardée et a heurté un arbre avant de verser sur le flanc gauche. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont descendus sur les lieux et ont dégagé l'enfant, coincé sous la voiture, entre la portière ouverte et le montant.

En équilibre instable, le véhicule ne pesait pas de tout son poids sur l'enfant qui a été transporté en milieu hospitalier, au même titre que la conductrice. Les deux victimes semblaient sérieusement blessées.

La police locale de la zone Brunau (Fleurus - Pont-à-Celles - Les Bons Villers) s'est chargée du constat d'usage.









Photos Fabien Vanhove