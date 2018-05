Grave accident à Montignies-le-Tilleul: un homme perd le contrôle de son véhicule, finit dans des arbres et doit être désincarcéré

Un grave accident s’est produit ce jeudi après-midi à Montignies-le-Tilleul. Un automobiliste circulait sur la route de Gozée reliant Marchiennes à Beaumont vers 17h quand il a perdu le contrôle de son véhicule juste après le carrefour de la côte de Landelies.



Pour une raison encore indéterminée, son véhicule s’est déporté vers la gauche et a percuté des arbustes. Une ambulance, un SMUR et les pompiers sont intervenus pour désincarcérer le conducteur et le réanimer. Il a été emmené à l’hôpital Vésale et la police Germinal a dressé un constat.





(Photos de Fabian Vanhove)