Grave accident dans le Tournaisis: un automobiliste a dû être désincarcéré

Un grave accident de la route s'est produit samedi matin dans l'entité de Brunehaut. Le conducteur d'une voiture, seul en cause, a été désincarcéré et admis au service des urgences au ChWapi de Tournai, a-t-on appris auprès des pompiers.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi, vers 05h30 du matin, qu'un accident de la circulation s'était déroulé le long du chemin de Rumegies à Rongy, dans l'entité de Brunehaut. Un Smur, une ambulance, un véhicule de désincarcération et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

Pour une raison inconnue, le conducteur d'une voiture immatriculée en Belgique a perdu le contrôle de son véhicule, a percuté la tête de pont d'un champ, puis a versé en contrebas dans un fossé. A l'arrivée des urgentistes, le chauffeur était conscient mais coincé dans les tôles de sa voiture et grièvement blessé. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, a été admis au service des urgences du site Union à Tournai. On ignore pour l'instant son état de santé.