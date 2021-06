Grave accident dans le Tournaisis: un jeune homme a subi une fracture du crâne, un couple de personnes âgées blessé

Un grave accident de la route, impliquant deux véhicules, s'est déroulé lundi midi dans la région d'Ellezelles, entre Tournai et Lessines. Un jeune homme souffre d'un grave traumatisme crânien. Deux personnes plus âgées ont également été hospitalisées.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi, à 11h30, qu'un accident de la route s'était produit au lieu-dit la "Marie Rosine", le long de la route faisant la liaison entre Ellezelles, Lessines et Ath. Deux voitures sont entrées en collision à ce carrefour, régulièrement le théâtre d'accidents. Dans une des voitures, un couple de personnes âgées a été blessé. Souffrant de fractures, les deux victimes ont été admises en milieu hospitalier à Renaix. Le second véhicule était occupé par deux membres d'une même famille, cousin et cousine. La jeune fille est sortie quasi indemne de cette collision. Son cousin, âgé de 17 à 18 ans, a subi une fracture du crâne et a été transféré par le SMUR dans un état grave au service des urgences du centre hospitalier Epicuria d'Ath, indiquent les services de secours. On ignore pour l'instant son état de santé.