Grave accident de la circulation à Ath: ne portant pas sa ceinture, le conducteur de 20 ans est éjecté de son véhicule

Un jeune homme blessé à la suite d'un accident de la circulation à Ath



Un accident de la circulation s'est produit mercredi matin sur l'A8 à hauteur de Ath. Éjecté de son véhicule, le conducteur est dans un état critique, a-t-on appris auprès du parquet de Tournai.





Les faits se sont déroulés mercredi, vers 04h00 du matin, le long de l'autoroute A8/E429 à hauteur de Mainvault (Ath). Un conducteur qui circulait dans le sens Tournai-Bruxelles a effectué une embardée et a percuté la berme centrale. Sous la violence du choc, le chauffeur a été éjecté de l'habitacle de sa voiture. "Le conducteur ne portait pas de ceinture de sécurité. Il est seul en cause. Aucune trace de débris n'a été retrouvée sur place. Il n'y a aucune trace de freinage. Le conducteur a été admis en milieu hospitalier. Ses jours sont plus qu'en danger. Aucun expert n'a été désigné par le parquet", indiquait mercredi en fin de journée Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. La victime est un Français âgé 20 ans.