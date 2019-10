Grave accident sur l'A17 à hauteur de Dottignies: 4 personnes hospitalisées

Un accident de la circulation s'est produit dimanche matin sur l'A17/E403 Courtrai-Mouscron-Tournai à hauteur de Dottignies où une voiture a effectué une embardée. Quatre personnes ont été blessées à degrés divers et hospitalisées à Courtrai et Mouscron.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, vers 04h10 du matin, qu'une voiture accidentée avait été repérée en contrebas de l'autoroute A17 peu après l'accès de Dottignies. L'accident s'est produit sur le territoire de St-Léger (Estaimpuis). Pour une raison que l'enquête devra tenter de déterminer une voiture qui se dirigeait vers Tournai a effectué une embardée, a percuté la berme centrale, puis a rebondi vers la droite en dehors des bandes de circulation.

Ce véhicule, immatriculé en France, a terminé sur le flanc gauche dans les arbres en contrebas de la bande d'urgence. Quatre ambulances, venant de Courtrai et de Mouscron, ont été envoyées sur place. Une autopompe, un camion de balisage et un véhicule de commandement ont également été dépêchés sur les lieux. Les quatre occupants de la voiture, deux hommes et deux femmes, n'ont pas dû être désincarcérés. Les victimes, qui souffrent de blessures à des degrés divers, ont été admises au CHM de Mouscron et à l'hôpital de Courtrai. Pendant l'intervention des pompiers, les bandes de droite et d'arrêt d'urgence ont été entravées en direction de Tournai. Les faits ont été constatés par la police spéciale des autoroutes.