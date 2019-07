Une collision entre une voiture et un camion a eu lieu ce lundi sur l'A8 (Bk 29) à hauteur de Hellebecq en direction de Lille, aux alentours de 13h30. La bande d'arrêt d'urgence et la bande de droite sont obstruées. La situation est jugée comme étant dangereuse par la police fédérale. Plus d'informations à venir.