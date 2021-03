Grave accident entre deux camions sur la E42 à Courcelles: les pompiers ont désincarcéré l'un des deux conducteurs

Un grave accident s'est produit ce lundi matin entre deux camions sur la E42 en direction de Mons, à Courcelles, selon les informations de notre correspondant Fabian Van Hove sur place. L'un des deux conducteurs a été désincarcéré par les pompiers, il est victime de multiples fractures d'après nos confrères de l'Avenir.

Ce lundi matin, peu avant 8h, un grave accident s'est produit sur la E42 à hauteur de Courcelles, en direction de Mons, selon les informations de notre correspondant Fabian Van Hove sur place. Les images et l'important déploiement d'ambulanciers montrent toute la violence du choc. La police était également sur place.

© Fabian Van Hove

Deux camions se sont percutés, provoquant d'importants ralentissements sur cet axe. Les bandes du milieu et de droite sont obstruées et de longues files se forment. Des bouchons se sont formés jusque Fleurus dans un sens, et jusque Trazegnies dans l'autre.

Que s'est-il passé?

Un camion transportant du sable se trouvait à l’arrêt dans la zone de travaux lorsqu’un autre camion l’a percuté à l’arrière, ont fait savoir les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est à nos confrères de l'Avenir.

Toujours selon leurs informations, le chauffeur du camion qui a percuté celui arrêté a été désincarcéré par les pompiers après de longues minutes. "Son état de santé ne serait pas en danger et il semble souffrir de multiples fractures au niveau du bassin inférieur."

Deux ambulances et un SMUR se sont rendus sur place ainsi que les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Le chauffeur blessé a été transporté vers l’hôpital Notre-Dame de Grâce à Gosselies, d'après les informations de l'Avenir.

Un accident dans le sens opposé, à Bois d'Haine

Toujours sur l’E42, un autre accident a eu lieu à hauteur de Bois D‘Haine, en direction de Namur et Liège. La bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite sont également obstruées et des files se sont formées.

Plus d'informations à venir