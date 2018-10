Grave accident sur la N53 à Thuillies: plusieurs camions impliqués

Un grave accident s’est produit ce matin sur la N53 de Thuillies vers Beaumont, nous a indiqué Annick via le bouton orange Alertez-nous. La route est barrée dans les deux sens. Contactés par nos soins, les pompiers de Thuin confirment l’information. Il y a plusieurs camions impliqués. Notre correspondant sur place Fabian Vanhove indique qu'un camion a été percuté à l'arrière par un autre camion. Sous le choc, celui-ci a été déplacé latéralement sur l'autre bande et est entré en collision avec une voiture qui arrivait en sens inverse et s'est retrouvée sur le toit.







Fabian Vanhove