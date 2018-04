Un pick-up termine sur le toit sur le ring de Charleroi: une personne grièvement blessée

Une collision s'est produite ce mardi en début d'après-midi à Couillet. "Il y a un grave accident impliquant plusieurs véhicules sur la R3, je pense qu'il y a des blessés", nous a prévenus un témoin via notre bouton orange Alertez-nous.



Les pompiers nous confirment l'accident. "Il est survenu à Couillet en direction de Gouy. Nous sommes intervenus pour baliser les lieux et pour l'envoi d'ambulances", nous précise le major Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est.



Une porte-parole de la police fédérale nous indique qu'une personne a été grièvement blessée dans la collision. D'après notre correspondant local, le pick-up en cause aurait percuté la bordure en béton et serait passé par-dessus la berme centrale, se retrouvant sur les voies de circulation en sens inverse. Le véhicule a terminé sa course 20 mètres plus loin, sur le toit, après plusieurs tonneaux.



Selon la police, la circulation se fait via la bande d'arrêt d'urgence. Le trafic est fortement ralenti et vous perdez près de 30 minutes sur le ring de Charleroi au niveau de Châtelet vers Montigny-le-Tilleul.





Photos de Fabian Vanhove