Grave collision frontale à Beloeil: une jeune femme enceinte qui se rendait à l'hôpital pour accoucher est décédée

Un très grave accident de la circulation s'est produit dimanche matin à Beloeil, près de Tournai, lors duquel deux voitures se sont télescopées.

Une femme enceinte et le bébé qu'elle portait n'ont pas survécu à la collision entre deux voitures qui s'est produite dimanche à Beloeil. Le compagnon de la victime est toujours dans un état critique, a confirmé le parquet de Tournai-Mons. "Cette dame, qui se rendait à l'hôpital d'Ath pour accoucher, est malheureusement très vite décédée après l'accident", a confirmé Vincent Baert, substitut du procureur du roi de l'arrondissement judiciaire de Tournai-Mons. Le bébé est également décédé tandis que le compagnon est toujours dans un état critique et que l'occupant de l'autre voiture est légèrement blessé, a-t-il ajouté.





On ne connaît pas encore les causes de l'accident



"Je confirme qu'il s'agit d'un accident frontal. Cependant, concernant les circonstances précises de l'accident, j'attends toujours les conclusions de l'expert que j'ai désigné et qui est descendu sur les lieux." La victime serait âgée de 23 ans et était domiciliée à Péruwelz, dans le Hainaut occidental, avec son compagnon. L'accident s'est produit la nuit de samedi à dimanche le long du chemin du Pilori à Ellignies Ste-Anne, dans l'entité de Beloeil. Vers 01h35 du matin, deux voitures sont entrées en collision. Venant de Beloeil et de Basècles, plusieurs ambulances, un véhicule de désincarcération et un SMUR ont été dépêchés sur les lieux. Les occupants des voitures ont dû être désincarcérés des tôles.