Grève chez Nexans à Charleroi: "Les grilles sont fermées"

Une personne nous a envoyé, ce matin via le bouton orange Alertez-nous, une photo montrant ce qui ressemble à un piquet de grève sur le site de l'usine Nexans à Charleroi. On distingue des braseros autour desquels se réchauffent une dizaine de travailleurs. "Les grilles sont fermées, je n’en sais pas plus", nous écrivait l'alerteuse. Le délégué du syndicat FGTB présent sur place n'a pas souhaité s'exprimer. La porte-parole de la direction a confirmé un mouvement de grogne du personnel de production, pas de la partie "installation", qui se poursuivra toute la journée. Le travail reprendra demain matin à 6h, nous a précisé la porte-parole, ajoutant que des discussions étaient en cours entre syndicat et direction.

Le site Nexans de Charleroi "produit des câbles moyenne et haute tension avec isolation synthétique (XLPE) (6-500 kV). Il possède son propre laboratoire de tests et assure également l'installation de ses câbles et des composants haute tension du groupe Nexans. De plus, il est aussi focalisé sur les services à la clientèle (études et maintenance)", indique le site internet de l'entreprise française qui a enregistré un bénéfice de 125 millions d'euros en 2017, contre 61 millions en 2016.