Grève du zèle des douaniers de Charleroi: ils dénoncent une surcharge de travail

Les douaniers de l'aéroport de Charleroi (BSCA) ont mené mardi des actions de grève du zèle dans la zone des arrivées de l'aéroport. Au travers de celles-ci, ils souhaitent notamment faire entendre leurs revendications en matière de recrutement et de surcharge de travail au nouveau ministre compétent Alexander De Croo.



En 2019, il y aura au sein du SPF Finances un déficit de recrutement de 2.600 agents, a indiqué Aubry Mairiaux, permanent UNSP. Selon lui, le chiffre ne prend pas en compte les nouveaux besoins liés à un éventuel Brexit. Dans ces conditions, la charge de travail risque encore d'augmenter pour les douaniers. Or, selon le syndicaliste, le métier et ses conditions d'exercice imposent de pouvoir compter sur un personnel serein. "Lorsqu'un départ aujourd'hui est remplacé, c'est sans les budgets nécessaires", a-t-il ajouté.

Si le métier a été reconnu comme pénible, les douaniers ne bénéficient pas selon M. Mairiaux de départs anticipés à la retraite. "C'est une demande que nous adressons au ministre des Pensions Daniel Bacquelaine", a précisé le permanent. Mardi matin, les agents des douanes ont également mené des actions au niveau du Garocentre à La Louvière.