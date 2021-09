Grève sauvage dans deux dépôts du TEC Charleroi ce matin: "Il y en marre, franchement", fulmine Christelle

Le réseau TEC de l'entité de Charleroi est très fortement perturbé ce mercredi matin en raison d'une grève sauvage dans les dépôts de Jumet et Genson. De nombreuses lignes de bus sont impactées. Seule la ligne de métro M2 circule. La direction condamne fermement ce mouvement de grogne, indique la porte-parole du TEC, Véronique Benoit.

Christelle, une habitante de Roux, nous a contactés ce matin pour nous faire part de son agacement. "Se lever le matin pour aller au travail. Se rendre à l'arrêt de bus. Et attendre encore et encore le bus", écrit-elle. "Grève sauvage ! Il y en a marre, franchement. C'est quoi l'excuse, cette fois-ci ? Après la manifestation de vendredi où évidement peu de bus ont circulé, ils remettent ça aujourd'hui. Je pensais qu'un préavis devait être déposé avant d'entamer une grève. Sérieusement, je peux comprendre certaines revendications mais ceux qui arrêtent le travail ainsi ne comprennent pas que les plus embêtés dans l'histoire, ce sont les usagers, et non les responsables."

Selon la direction du TEC, plusieurs travailleurs déplorent les désagréments engendrés par les travaux en cours à la gare de Charleroi-Sud. "Ils parlent de problèmes de sécurité, ce qu'on peut entendre. Des passages pour piétons ont été sécurisés. Un éclairage des lieux est également prévu prochainement. Il faut aussi qu'on puisse trouver des solutions réalisables et réalistes, tout en tenant compte que nous ne sommes pas les seuls concernés par ces travaux à la gare de Charleroi-Sud. Certains aménagements sont prévus dans les prochaines semaines. Tout ne peut pas être fait en quelques heures", a expliqué la porte-parole du TEC.

La direction condamne fermement le mouvement de grève. "Une fois de plus, nous regrettons qu'ils aient recours à ce genre de grève sauvage, sans prévenir", a-t-elle ajouté. "La discussion est ouverte, mais il est impossible de dire ce qu'il va se passer et comment la situation va évoluer."

Une attestation de perturbation sera prochainement disponible pour les voyageurs sur le site internet du TEC.