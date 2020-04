Grève "spontanée" de chauffeurs du TEC Charleroi ce matin: les dépôts de Genson et Jumet bloqués par le syndicat CGSLB

Plusieurs navetteurs qui n'ont pas d'autres choix que de prendre les transports en commun malgré la crise du coronavirus ont eu la désagréable surprise d'apprendre ce matin à leur arrêt de bus qu'il y avait un mouvement de grève spontané des chauffeurs. "Pas de bus pour aller travailler à Charleroi, les chauffeurs bloquent le dépôt", renseignait notamment une personne via le bouton orange Alertez-nous.

Le mouvement est mené par le syndicat CGSLB qui a ordonné le blocage des dépôts de Genson et Jumet avec des voitures et bus pour empêcher les bus de sortir. Par contre, les bus ont pu sortir des dépôts d'Anderlues et Nalinnes. Les motifs sont multiples: les chauffeurs veulent une prime, ils ne veulent pas reporter des congés (pourtant nécessaire pour remettre l'activité de façon cohérente à la fin du confinement, nous explique la direction), une police pas assez présente pour faire respecter les règles dans les bus (il y a une excellente collaboration avec la Ville, déclare la direction qui ajoute que la police ne peut pas être partout tout le temps).