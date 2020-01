Gros changements d'emplacements pour les 200 maraîchers du marché de Charleroi: approuvent-ils la nouvelle boucle?

Il y aura du changement pour le marché dominical de Charleroi. Suite aux travaux Ville Haute, les maraîchers vont devoir bouger d'emplacement. Ils en ont été avertis hier lors d'une réunion. Il n'y aura pas de perte de place et on gardera le même nombre de commerçants.

C'est en somme la moitié du parcours qui est changée. Il n'y aura plus d'installations place Charles 2, boulevard Solvay ou encore avenue de Waterloo et rue Neuve. Une partie des commerçants devra aller s'installer boulevard Joseph 2, boulevard Defontaine ou encore rue Tumelaire et rue de la science.

Les 200 personnes présentes sont ressorties plutôt rassurées de cette séance d’information. "En fait, on va créer tout un nouveau marché, une nouvelle boucle totalement inédite et on prend ça de façon très positive. Tout le monde avait peur évidemment parce que changer de place pour un commerçant ambulant, c'est toujours compliqué mais là le projet est bien", a confié Marc Médard, commerçant de salaisons depuis 23 ans au marché de Charleroi.

Le défi pour la ville est à présent l'installation de bornes électrique pour les maraîchers. La nouvelle configuration - temporaire - devrait perdurer au moins 4 ans. Elle sera mis en place au plus tard fin mars.