Un homme qui s'était retranché dans une maison à Châtelineau emmené par la police

Vous êtes nombreux à nous avoir fait part d'un important déploiement policier à Châtelineau, rue du Sart Allet, non loin du supermarché Lidl. Sur place, notamment, la brigade canine de nombreux combis de police et les forces spéciales. D'après nos sources, un homme se serait retranché seul dans une maison, mais on ne connaît pas ses intentions. Il a été emmené par la police, a constaté notre journaliste Julien Crête sur place et l'opération est terminée.





"On ne peut pas sortir"

"On ne peut pas sortir", nous disait une personne qui se trouvait dans un café tout proche. Une voisine de l’habitation où se déroulait l’opération, nous expliquait: "J’habite à côté d’un monsieur qui s’est enfermé dans une maison. J’ai dû sortir de chez moi", nous explique-t-elle.



Photo de notre journaliste sur place, Julien Crête



Photo de notre correspondant Fabian Vanhove