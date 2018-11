Un homme fonce sur un combi de police avant de prendre la fuite: "Déploiement de forces de police et hélicoptère" à Fontaine Valmont

Un individu signalé "à rechercher" a été localisé mardi en fin d'après-midi dans la région de Merbes-le-Château, indique-t-on auprès du parquet de Charleroi.

Un homme "recherché" a tenté d'échapper à un contrôle routier avant de foncer sur un combi de police, sans causer de dommage, à Fontaine Valmont, en province de Hainaut. L'homme a abandonné son véhicule et a pris la fuite à pieds. Il est activement recherché par les autorités. Son véhicule a été retrouvé et n'est pas en ordre.

Comme indiqué par des lecteurs et confirmé par la zone de police, un hélicoptère de la police fédérale a été réquisitionné pour le retrouver. "Hélicoptère de police au-dessus de Fontaine Valmont. Que se passe-t-il ? Cela dure depuis 15 minutes", nous a demandé Maxime. "Déploiement de forces de police et hélicoptère sur la route entre Fontaine Valmont et Ragnies", a alerté Marina.

Le parquet n'a pas précisé les motifs pour lesquels l'individu était recherché.