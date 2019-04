Gros embouteillages à Soignies autour du nouveau centre commercial: "Plus de 30 minutes pour faire 100 mètres!"

Le nouveau complexe commercial "Les Archers" attire de nombreux visiteurs à Soignies. Ce samedi après-midi, cet afflux de clients a provoqué de gros embouteillages. "Nous sommes coincés pour sortir du nouveau complexe commercial depuis 40 minutes. La police est sur place", nous a confié Dimitri vers 14h via le bouton orange Alertez-nous.



Un peu plus tard, la situation restait très compliquée. "Plus de 30 minutes pour sortir, c'est-à-dire pour faire 100 mètres. Et la même chose pour y accéder. Pour quitter Soignies vers Mons ou Le Roeulx, et inversement, c'est tout aussi long. La cause? La lenteur de la construction du rond-point qui paralyse chaque jour Soignies depuis des mois", a commenté un autre témoin à 15h50.



Contactée par nos soins, la bourgmestre confirme. "Il y a effectivement des embarras de circulation au niveau du rond-point en travaux. Le site remporte un certain succès et beaucoup de personnes sont très curieuses de le visiter. Je suis en contact avec la police pour tenter d'améliorer le trafic", nous a confié Fabienne Winckel peu après 16h.