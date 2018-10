Un blessé dans un accident sur la E42 à Fleurus: les files se résorbent

Un accident s'est produit ce vendredi vers 16h30 sur l'autoroute E42 à hauteur de Fleurus en direction de Liège. La police nous précise que plusieurs véhicules sont impliqués, dont un 4X4 et un autre véhicule avec une remorque. Il y a un blessé léger.



L'autoroute a été brièvement fermée durant l'intervention des pompiers pour faciliter les opérations d'évacuation des véhicules et de nettoyage. À 18h15, les conducteurs perdaient encore plus de 30 minutes sur ce tronçon vers Liège. Des files se sont également formées dans l'autre sens, en direction de Mons.



La circulation a été totalement rétablie vers 18h30, ce qui a permis aux files de se résorber en début de soirée.





