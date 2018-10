Plus d'une heure de perdue sur la E42 à Fleurus suite à un accident: trois véhicules impliqués, dont un camion

Un accident s'est produit ce vendredi vers 16h30 sur l'autoroute E42 à hauteur de Fleurus en direction de Liège. La police nous précise que trois véhicules sont impliqués: un 4X4, un camion et un véhicule tractant une remorque. Il y a un blessé léger.



L'autoroute a été brièvement fermée durant l'intervention des pompiers pour faciliter les opérations d'évacuation des véhicules et de nettoyage. Les conducteurs perdent plus d'1h sur ce tronçon vers Liège. "La circulation est à l'arrêt", a d'ailleurs témoigné le passager d'un véhicule via notre bouton orange Alertez-nous. Vers 17h10, une bande a été rendue libre à la circulation vers Liège. Des files se sont également formées dans l'autre sens, en direction de Mons.



La police nous indique que la fermeture du tronçon "ne devrait pas être trop longue".





