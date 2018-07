La grosse panne de courant à Charleroi est résolue: voici ce qui s'est passé

Une importante panne de courant a touché Charleroi et aussi tout le sud de la ville ce vendredi en début d'après-midi. Plusieurs milliers de foyers ont été touchés. "Il y a une grosse panne de courant dans le centre de Charleroi, on s'est retrouvé dans le noir à rive gauche, impossible de rejoindre notre chambre d'hôtel...", nous a indiqué ainsi Alex via notre bouton orange Alertez-nous. "Black out dans toute la région du Grand Charleroi, Jumet, Marchienne. Plus d'électricité !", a ajouté Marie.





Une grue touche une ligne à haute tension

C'est une grue qui a percuté une ligne à haute tension qui a provoqué cette panne de courant. "Cette panne vient du réseau Elia. Il semblerait qu'une grue ait percuté une ligne haute tension et le poste de transformation de Charleroi est à l'arrêt. Donc c'est dans ce poste que l'électricité est transformée pour ensuite être redirigée vers les foyers", nous a indiqué Jean-Michel Brebant, porte-parole d'Ores.

Une version confirmée par Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. "Une grue d'une entreprise tierce a percuté une ligne haute tension. Il semblerait que ce soit à hauteur de Thy Marcinelle. Nos équipes sont déjà sur place pour estimer l'ampleur des dégâts. Tout va être fait pour remettre tout en service le plus rapidement possible", a indiqué Jean Fassiaux, porte-parole de l'entreprise, avant de préciser un peu plus tard: "Il y a deux lignes, et seulement une seule a été endommagée. Celle qui servait d'alimentation. Donc on va pouvoir transférer le courant sur l'autre, ce qui va permettre de rétablir rapidement l'électricité dans les foyers".

Une ligne a été fortement endommagée, mais la deuxième est indemne, ce qui a permis de réalimenter le réseau

Entre 14h30 et 15h, la bonne nouvelle est enfin tombée pour les Carolos: l'électricité a été rétablie. Selon le porte-parole du distributeur d'électricité ORES, Jean-Michel Brébant, "les dispositifs de sécurité du poste de Charleroi ont parfaitement fonctionné lorsque la grue est entrée en contact avec la ligne haute tension d'Elia". Cela a eu pour effet d'interrompre la distribution d'électricité sur tout le centre-ville et une partie du sud de la métropole, soit plusieurs milliers de foyers.



Les services compétents d'Elia, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, se sont rendus sur place afin d'évaluer les dégâts. "Une ligne a été fortement endommagée, mais la deuxième est indemne, ce qui a permis de réalimenter le réseau. ORES s'est ensuite chargé de remettre progressivement le courant sur les différentes lignes". Vers 14h30, l'ensemble du secteur était à nouveau alimenté.