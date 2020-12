Grosse affluence dans les magasins ce week-end: les centres commerciaux se préparent

Ce week-end est également le premier depuis la réouverture des commerces dits non-essentiels. Les centres commerciaux ont peur d’une affluence trop élevé demain. C’est le cas au Grands Prés à Mons où se trouvait ce midi notre journaliste, Justine Roldan-Perez.

Ce week-end est le premier depuis la réouverture des commerces non-essentiels. Mais les centres commerciaux craignent une grande affluence. A Mons, le centre commercial des Grands Prés a mis un large dispositif mis en place.

Il s’est organisé avec la ville de Mons et avec la zone de police. Il y aura donc une présence policière dès samedi. Le centre commercial des Grands Prés ne peut accueillir que 3500 clients en même temps dans les galeries. Il y a donc un comptage électronique précis qui s’effectue à chaque porte d’entrée. Une fois que ce nombre maximum est atteint, plus personne ne peut entrer dans la galerie. Un système de filtrage s’organise à l’extérieur.

Il pourrait donc y avoir des files, c’est en tout cas la crainte du responsable des lieux. Il constate depuis la réouverture de mardi qu’il y a beaucoup de clients chaque jour malgré la situation sanitaire. Il a donc préféré anticiper pour ce week-end. En plus de la présence policière, il demande également aux clients de venir faire leur shopping seul. Cette dernière mesure dérange un certain nombre de client.

"Ça me dérange parce qu’on aime bien être accompagné pour faire les cadeaux, explique une cliente. On sait respecter la distance, même en étant à deux. On vit ensemble, donc on sait faire attention malgré tout." "Faire les courses toute seule, c’est un peu embêtant pour les cadeaux et tout, explique une autre jeune fille. C’est mieux d’avoir un avis. Moi, je préfère les faire avec ma grand-mère quand même." "Moi je ne viens plus, je commande sur internet, conclut une dernière. Je suis triste pour les commerçants, mais c’est comme ça."

COVID 19 BELGIQUE: où en est l'épidémie ce vendredi 4 décembre ?