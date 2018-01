Heppignies: un conducteur désincarcéré par les pompiers après une sortie de route

Un accident est survenu jeudi matin sur le R3, à hauteur d'Heppignies (Fleurus, Hainaut), indiquent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Un jeune conducteur, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course dans la végétation. Les pompiers ont dû découper le toit de la voiture pour dégager le blessé.

La sortie de route est survenue peu avant 09h00, alors que le conducteur circulait sur le R3 en direction de Gilly (Charleroi), précisent les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est. Pour une raison encore indéterminée, le jeune homme a dévié de sa trajectoire vers la gauche et a dérapé sur le bas-côté herbeux de la berme avant de retraverser l'autoroute pour finir sa course dans la végétation, à droite du R3. Les pompiers ont dû découper le toit de l'épave afin de dégager la victime qui souffrait de douleurs aux membres inférieurs et aux cervicales. Le blessé a été transporté en milieu hospitalier. Ses jours ne seraient pas en danger.