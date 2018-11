Pour faire partir les gilets jaunes, la direction du Cora de Chatelineau... baisse le prix du diesel

Histoire étonnante au Cora de Châtelineau, en province de Hainaut. Depuis le début du mouvement des gilets jaunes en Belgique, la pompe à essence présente dans le centre commercial est bloquée jour et nuit par une poignée de manifestants.

Ce qui agace bien sûr la direction, qui a cherché une résolution à l'amiable. Il y a donc eu une négociation ce mardi matin.

"La direction de Cora City a proposé aux gilets jaunes de faire un geste pour les citoyens. Elle va vendre le diesel pendant une semaine à prix coutant, donc sans marge bénéficiaire. Le diesel sera affiché à 1,35€ aujourd'hui", nous a expliqué Eric Paulus, chef de corps de la zone de police locale.

Si la direction du Cora de Châtelineau a pris une telle décision, "c'est pour montrer sa solidarité avec le mouvement, parce que apparemment la direction de Cora City est sensible à cette démarche citoyenne". Et aussi, bien entendu, "pour libérer les pompes parce que ça fait plus d'une semaine et demi qu'elles sont bloquées, et ce sont d'ailleurs les seules dans notre région qui l'étaient encore".

Les gilets jaunes sont donc partis "en ayant obtenu quelque chose", conclut le chef de corps.