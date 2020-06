Meurtre dans le centre-ville de Tournai: la victime a été retrouvée morte dans un appartement

Le corps sans vie d'un Français a été découvert jeudi soir dans un appartement du centre-ville à Tournai. Le dossier est à l'instruction. Selon le parquet, il s'agit d'un homicide.



Les services de secours de la zone de Wallonie picarde sont intervenus jeudi soir, vers 20h40, concernant le décès d'une personne au n°10 de la rue du Bas-Quartier, dans le cantre-ville à Tournai. On ignore par qui les services de secours ont été avisés. Sur les lieux, un corps a été découvert et rapidement un périmètre de sécurité a été mis en place dans le quartier de la cathédrale par la police de la zone du Tournaisis. Le dossier a été mis jeudi soir à l'instruction auprès de la juge Véronique Laloux.



Interrogé vendredi matin par Belga, le parquet de Tournai vient de réagir par la voix de Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. "Voici ce que le magistrat instructeur m'a autorisé à vous communiquer concernant les faits d'hier. Ce 18 juin, entre 19h30 et 20h, le corps sans vie d'une personne originaire de Tourcoing, née en 1974, a été retrouvé dans un appartement sis rue du Bas Quartier à Tournai. Il s'agit d'un homicide. La cause de la mort sera déterminée par l'autopsie qui aura lieu ce jour. L'usage d'une arme n'est pas à exclure. La victime était connue comme évoluant dans le milieu toxicomane."