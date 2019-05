Horreur à Anderlues: trois personnes d'une même famille inculpées de torture sur un couple... qui vivait chez elles

Trois personnes d'un même ménage ont été inculpées de coups et blessures, traitements dégradants et inhumains, torture, sur deux personnes vulnérables vivant sous le même toit à Anderlues, rapporte La Nouvelle Gazette ce jeudi. Trois adolescents déscolarisés de 12, 14 et 16 ans ont aussi été placés en IPPJ pour avoir participé aux faits de violence.





Un couple victime de sévices



Les policiers de la zone Anderlues-Binche traitent une affaire de maltraitance et sévices dégradants visant une femme de 55 et un homme de 60 ans.



Le couple cohabitait chez la soeur du sexagénaire. Ils y ont ont tous deux subi des faits qualifiés de torture par le juge d'instruction. L'homme s'est échappé il y a quelque jours pour se rendre à la police, mettant fin au calvaire.



La dame de 55 ans est hospitalisée en chambre stérile pour des brûlures et n'a pas encore pu être auditionnée par les enquêteurs.



Une quatrième personne, un ami de la famille, aurait également été interpellée.