Il a agressé au couteau un sans-abri à Charleroi: reconnaissez-vous cet individu?

Le dimanche 13 mai 2018 vers 21h30, un individu a agressé au couteau un homme sans domicile fixe à la gare de Sud de Charleroi. L’auteur est âgé d’une trentaine d’années et porte une barbe. Il est de corpulence très mince et se déplace de manière courbée.



Au moment des faits, il portait un pantalon foncé, une veste foncée, une casquette et des mitaines.





Contacter la police

Si vous reconnaissez cet individu ou si vous disposez d’informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.

La discrétion est assurée.