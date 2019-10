Il braque un magasin de Quaregnon: les caméras de vidéo-surveillance ont permis de l'arrêter dans sa fuite à bord d'un train

Le jeudi 12 septembre en fin de journée l’employée d’un magasin de Quaregnon a été victime d’un vol à main armée, rapporte la zone de police boraine. Peu avant la fermeture du commerce un homme au visage en partie masqué a débarqué dans le magasin armé d’un couteau et a demandé à se faire remettre le contenu de la caisse. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l’avait envisagé car la dame, voyant un homme cagoulé pénétrer dans le magasin a eu le réflexe de fermer la caisse enregistreuse. Ne parvenant pas à l’ouvrir, l'homme quitte les lieux les mains vides, raconte la police locale qui arrive rapidement sur les lieux.

Grâce à une description de l’individu qui s’était rendu dans le magasin un peu plus tôt dans la journée et que la vendeuse avait reconnu, le vidéosurveilleur de la police, aux aguets, a pu suivre l’individu via les caméras urbaines. Après un passage par le cimetière de Quaregnon où il change de vêtements, notre homme se rend à la gare de Quaregnon et monte dans un train. Les vêtements qu’il portait lors du braquage seront retrouvés dans le cimetière, dans les poches de la veste abandonnée seront retrouvé ses documents d’identité, informe la zone de police boraine.

Le chef de permanence de la Police Boraine sachant que l’homme se trouve dans le train qui roule vers Mons, prend contact avec la police des chemins de fer et Securail qui bloqueront les portes du train en gare de Mons où les policiers du Service Intervention de la Police Boraine cueilleront l‘individu. Il sera par la suite ramené en nos locaux avant d’être présenté à un Juge d’Instruction qui au vu des faits reprochés délivrera un mandat d’arrêt.