Il égorge sa compagne à Piéton, est condamné, mais reste en liberté: "Insoutenable" pour la famille

Le 6 décembre dernier avait lieu le procès de Lorenzo Di Francesco pour le meurtre de sa compagne, Claudia Barbone, en mai 2017 à Piéton. L’homme a été condamné à 12 ans de prison, mais la justice tarde à faire appliquer cette peine : le billet d’écrou, le courrier officiel qui indique la date à laquelle le condamné doit se présenter dans une prison déterminée, ne lui est pas encore parvenu près d’un mois plus tard. Résultat, le tueur de Claudia est toujours en liberté et habite à Carnières, à côté du domicile de la sœur de Claudia. Elle et leur maman le croisent donc régulièrement depuis le procès, relate Sud Info ce lundi. Elles témoignent: "C’est insupportable, il devrait déjà être ne prison. Il a juste fait 9 mois de préventive et aujourd’hui il circule librement. C’est insoutenable, nous le croisons en rue dans le quartier. Il habite chez ses parents à deux pas de chez nous."