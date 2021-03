Il frappe un facteur avec un marteau à Havré: reconnaissez-vous cet homme dangereux?

Diffusé à la demande du parquet de Mons.

Le lundi 1er février 2021 vers 13h55, à Havré, une violente agression a été commise chaussée de Roeulx, face à l’arrêt de bus Charbonnage de la ligne 82 Mons-Trazegnies. Un jeune agent stagiaire de bpost s’affaire à la livraison des colis. Alors qu’il roule vers sa prochaine destination, une personne attire son attention en lui faisant des signes depuis le trottoir. Le conducteur se stationne et il sort de sa voiture pour aller à la rencontre de l’inconnu. L’individu s’approche du jeune postier avec un marteau caché dans sa main. Sans raison apparente, il lui assène un violent coup sur le crâne.

La victime perd immédiatement connaissance et s’effondre au sol. Lorsque la victime revient à lui, l’auteur est penché sur lui et lui porte des coups de marteau sur la tête et des coups de pieds dans le dos. La victime lourdement blessée parvient tout de même à se dégager de son agresseur et s’encoure comme il peut. Il fuit en empruntant la rue du Bois Dormant, qui n’est autre qu’une allée sans issue, mais l’auteur le poursuit. La victime se cache alors mais son agresseur le cherche et finit par le retrouver. Il se rue une nouvelle fois vers le jeune homme et tente à nouveau de lui porter des coups de marteau au visage. Le postier se défend comme il peut. Il mord l’auteur à la main gauche pour se défaire de son étreinte. Il se relève et parvient cette fois à retourner vers son véhicule et à prendre la fuite.

L’auteur est âgé de 25 à 30 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, une veste de sport et des tongs.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu.