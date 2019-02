Il pense laisser sa voiture en sécurité dans le parking d'un hôtel de Charleroi mais à son retour de vacances, c'est la consternation

C'est une drôle de mésaventure relatée ce matin par les journaux du groupe SudPresse. L'été dernier, un Spadois prénommé Maxime recourt aux services d'un hôtel 4 étoiles de Charleroi pour y laisser sa voiture le temps d'aller une semaine en vacances, via l'aéroport de Charleroi. Avec l'accord de l'hôtel et moyennant la somme de 250 euros pour une nuit et une semaine de parking, le jeune homme prend une navette de là vers l'aéroport, croyant que son véhicule, une Golf "toute neuve" , selon ses dires, se trouve dans un endroit sain et sauf. Mais à son retour, c'est la consternation. Son véhicule n'est plus là.

Sa Golf toute neuve a été volée. Elle a été retrouvée quelques semaines plus tard dans un canal. "Elle ne valait plus un centime. plus de moteur, plus de portières, tout a été volé jusqu'au moindre bouton", confie l'homme désespéré qui n'avait pas souscrit à une assurance contre le vol.

L'hôtel décline toute responsabilité mais le Spadois ne souhaite pas en rester là et dénonce une publicité mensongère sur le site de l'établissement. Il va lancer une action en justice.