Il pleut dans une des salles d'audience: le palais de justice de Mons au cœur d'une polémique

Les pluies abondantes de ce lundi ont parfois des conséquences inattendues. Exemple à Mons, où une salle de l'ancien palais de justice croule sous la pluie depuis vendredi.

Il pleut dans la salle d'audience depuis vendredi à Mons. Des travaux sont en cours pour changer les lanterneaux, mais l'étanchéité de fortune pose problème. Les magistrats, avocats et justiciables ont dû quitter les lieux pour siéger dans une pièce voisine pour éviter d'être mouillés. Problème: cet espace exigu pose question.

"Les bâtiments sont dans un état quand même pitoyables. On fait ce qu'on peut avec les budgets qui sont alloués à la justice mais mes conditions sont déplorables", constate Marie Sheila Bastians, juge au tribunal de première instance du Hainaut-Division de Mons.

Elles sont surtout regrettables au vu des normes covid. Les grandes salles sont en effet indispensables pour les respecter. "Je ne comprends pas comment les travaux de toiture n'ont pas été terminés, je je ne comprends pas et ça donne ce que ça donne aujourd'hui à savoir que l'audience a dû être déplacée dans une petite pièce qui n'est pas adaptée à la tenue d'une audience telle que celle-là", regrette de son côté Valérie Moreau, Présidente de la Division Mons du tribunal de première instance.

Bâti il y a plus d'un siècle et demi, le palais est dans son jus. L'eau est un souci parmi d'autres. En plus des chutes de pluie, celle de stuc inquiète également sur place. Un filet est installé depuis quatre ans pour garantir la sécurité dans la salle des pas perdus. "Si je suis objective, je ne peux pas vous dire que rien n'a changé. Maintenant il y a encore des problèmes et malheureusement je pense qu'on ne peut pas les résoudre simplement avec un coup de peinture", explique Valérie Moreau.

Il fait aussi froid dans le palais. Et pour cause, le chauffage n'a pu être rallumé à cause des travaux en cours. Le technicien est attendu demain.